В Омске представили российского робота, в которого превращается машина

В Омске показали российский вариант Бамблби – робот, в которого превращается машина.

На шоу каскадеров отечественный ВАЗ 2110 разъехался на две части, а затем стал двухэтажным. Автобот имитировал перестрелку с американскими полицескими.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.