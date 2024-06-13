Участок БКЛ закроют с 22 июня

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13 июня, 19:30

Технологии

Москвичам рассказали, как оплатить товары с помощью QR-кода

Москвичам рассказали, как оплатить товары с помощью QR-кода

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QR-коды становятся все более популярным способом безналичной оплаты. Каждый такой код представляет собой уникальную совокупность точек и пустот, и содержит зашифрованную информацию, которую специальные программы распознают и преобразуют в текст или ссылку.

QR-коды позволяют зашифровать банковские реквизиты покупателя и продавца, а также состав и стоимость покупки. Такой способ оплаты поддерживает большинство банковских приложений для смартфонов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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