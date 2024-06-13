Компания Pophouse планирует устроить концерты с голограммой Элвиса Пресли

Шведская компания Pophouse планирует устроить концерты с голограммой певца Элвиса Пресли, который погиб больше 50 лет назад. Компания ведет переговоры с Sony Music и Authentic Brands Group (ABG), владеющими правами на музыку и образ этого певца.

Отмечается, что у компании уже есть похожий опыт: разработчики уже делали концерт с голограммами участников группы АBBА. Программу готовили с 2016 года.

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