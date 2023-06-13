В КНР запустили систему оплаты по скану ладони

В Китае запустили систему оплаты по скану ладони. Новая технология получила название WeChat Palm Pay. Для работы необходимо отсканировать ладонь и привязать отпечаток к своей учетной записи в мессенджере WeChat.

Круглый сканер считывает биометрические данные и автоматически списывает деньги со счета. Система работает даже при плохом освещении. Технологию тестируют в пекинском метро. Если испытания пройдут успешно, технологию внедрят повсеместно.

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