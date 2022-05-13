В Москве и Подмосковье скорость интернета увеличилась на треть. В результате этого связь в метро и за городом заметно улучшилась.

Компания МТС за последние три года инвестировала 40 миллиардов рублей в развитие сети в столичном регионе. Помимо строительства новых базовых станций, оборудование меняют и на действующей сети – на более современное, готовое к запуску 5G.

Владельцы последних моделей смартфонов могут испытать скорости – до 1 гигабита в секунду. Благодаря масштабной модернизации скорость интернета выросла в среднем на 35%.

Запрос на мобильный интернет последние годы растет, это связано с тем, что пользователи предпочитают смотреть фильмы со смартфонов, а также решать онлайн вопросы связанные с профессиональной деятельностью.

Помимо мобильной сети, МТС строит и фиксированную. Сегодня почти все домохозяйства Москвы и треть квартир в области имеют доступ к высокоскоростному домашнему интернету до 1 гигабита в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

