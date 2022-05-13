Российским пользователям запретили пополнять баланс AppStore

AppStore перестал принимать мобильные платежи абонентов ряда российских операторов. При пополнении счета российские пользователи получают уведомление от системы о временной недоступности сервиса.

СМИ сообщают, что Apple отключила оплату за подписки и приложения в AppStore со счета мобильного у "МегаФона", Yota и Tele2. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

