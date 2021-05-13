Пользователей WhatsApp предупредили об уязвимости персональных данных

Роскомнадзор предупредил пользователей мессенджера WhatsApp о том, что их персональные данные могут быть украдены.

В ведомстве напомнили, что с 2014 года WhatsApp передает значительный объем сведений компании Facebook, которая им владеет. А стандарты защиты персональных данных в США гораздо мягче, чем в Европе и в России. В результате в незаконных базах может оказаться телефонный номер пользователя, его IP-адрес и информация о транзакциях.

Роскомнадзор также посоветовал всем проверить, на каких стационарных устройствах открыты сессии WhatsApp Web и закрыть их. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.