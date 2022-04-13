Минцифры: IТ-компании смогут оформить сотрудникам отсрочку от армии на госуслугах с 19 апреля.

Дефицита ибупрофена в России из-за ухода бренда Nurofen не возникнет.

Минпромторг сообщил, что производители электроники в РФ уже начали получать льготные кредиты.

