Владельцам iPhone больше не доступно приложение "Сбербанк Онлайн"

Владельцы iPhone больше не смогут скачать приложение "Сбербанк Онлайн" на свои смартфоны. Оно исчезло из AppStore. Причиной стали санкции, направленные против банка.

Эксперты успокоили клиентов Сбербанка: некоторые неудобства возникнут, но обслуживать людей будут в прежнем режиме. Клиенты, у которых нет приложения, могут пользоваться веб-версией "Сбербанк Онлайн".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.







