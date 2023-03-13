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Сроки ремонта техники Apple увеличатся в РФ с апреля – СМИ

Сроки ремонта техники Apple увеличатся в РФ с апреля – СМИ

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Владельцев техники Apple предупредили об увеличении сроков гарантийного обслуживания в сервисных центрах. Дело в том, что срок соглашения с авторизованными точками закачивается в конце марта, а компания продлевать его не собирается.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники, Apple собирается создать представительство за рубежом для выполнения своих обязательств перед российскими пользователями. На сложную логистику уйдет больше времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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