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13 января, 07:45

Технологии

В приложении "Мой id" появились новые функции

В приложении "Мой id" появились новые функции

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В приложении "Мой id" добавлены новые возможности. Теперь в нем можно хранить скан-копии любых документов, включая удостоверения, договоры и свидетельства. Для этого сначала нужно загрузить сканы в профиль на mos.ru, после чего они будут доступны в личном кабинете.

Кроме того, приложение стало удобнее для пользователей сервиса "Библиотеки Москвы". Теперь в карточке читательского билета можно отслеживать статус забронированных книг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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