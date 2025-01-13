В приложении "Мой id" появились новые функции

В приложении "Мой id" добавлены новые возможности. Теперь в нем можно хранить скан-копии любых документов, включая удостоверения, договоры и свидетельства. Для этого сначала нужно загрузить сканы в профиль на mos.ru, после чего они будут доступны в личном кабинете.

Кроме того, приложение стало удобнее для пользователей сервиса "Библиотеки Москвы". Теперь в карточке читательского билета можно отслеживать статус забронированных книг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.