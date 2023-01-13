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Сбербанк предупредил об отключении устаревших версий приложения с 16 января

Сбербанк предупредил об отключении устаревших версий приложения с 16 января

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Сбербанк с 16 января отключит устаревшие приложения на смартфонах. Как пояснили в кредитной организации, это затронет небольшое количество клиентов. Им отправили смс-сообщения о необходимости сделать обновления.

Владельцы Android могут обновить приложение на сайте банка или в российском магазине мобильных приложений RuStore. Те, кто пользуется устройствами iOS, могут обратиться в офис банка. Также всем клиентам доступна веб-версия "Сбербанк Онлайн".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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