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Транспорт

В приложении "Госуслуги Авто" стала доступна электронная версия водительских прав

В приложении "Госуслуги Авто" стала доступна электронная версия водительских прав

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В приложении "Госуслуги Авто" появилась цифровая копия водительских прав. В Минцифры сообщили, что теперь ее можно предъявлять для проверки сотрудниками Госавтоинспекции. Там же появилась и цифровая копия свидетельства о регистрации транспортного средства. Это второй основной документ, который обычно требуют.

Чтобы показать документы необходимо выбрать в приложении водительские права или нужное СТС и нажать "Предъявить документы". После этого инспектор ДПС через специальную программу считает QR-код и данные автоматически загрузятся из базы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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