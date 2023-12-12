Отечественный смартфон "Аквариус" выпустят в декабре 2023 года

В декабре 2023 года москвичам представят отечественный смартфон "Аквариус". Гаджет будет оснащен уникальной системой безопасности.

Смартфон создавали с нуля. Внутри есть базовые программы: файловые менеджеры, калькулятор, часы, календарь, почта и даже свой браузер. Кроме того, можно послушать музыку или посмотреть погоду. Однако пока на отечественной операционной системе доступно не так много приложений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.