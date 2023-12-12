Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 10:00

Технологии

Отечественный смартфон "Аквариус" выпустят в декабре 2023 года

Отечественный смартфон "Аквариус" выпустят в декабре 2023 года

Выдачу прав и регистрацию транспортных средств приостановили в Москве из-за сбоя

"Яндекс Еда" представила первый технологичный ресторанный гид

Новости часа: основные работы по благоустройству возле станции метро "Яхромская" завершены

"Техно": три предстандарта применения ИИ в лучевой диагностике разработали в Москве

"Техно": 3 предстандарта использования нейросетей в медицине разработали в Москве

"Спецпроект": Алексей Зайцев, Манвел Аветисян, Сергей Марков

Уже 600 московских перекрестков передали под управление ИИ

Москвичам рассказали о принципе работы "умных перекрестков" в городе

В Московской области рассказали об итогах обновления линий электропередач в 2023 году

В декабре 2023 года москвичам представят отечественный смартфон "Аквариус". Гаджет будет оснащен уникальной системой безопасности.

Смартфон создавали с нуля. Внутри есть базовые программы: файловые менеджеры, калькулятор, часы, календарь, почта и даже свой браузер. Кроме того, можно послушать музыку или посмотреть погоду. Однако пока на отечественной операционной системе доступно не так много приложений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоАлександра БрильМаксим ШаманинМаксим Ефимцев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика