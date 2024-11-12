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Новости

12 ноября, 12:30

Технологии

Видеоигру S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинской студии могут запретить в России

Видеоигру S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинской студии могут запретить в России

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Компьютерную игру S.T.A.L.K.E.R. 2, выход которой запланирован на 20 ноября, могут запретить в России. Власти рассматривают не только связи разработчиков с ВСУ, но и возможный экстремистский контент в игре.

Доктор юридических наук Александр Толмачев рассказал, что геймерам не грозит наказание в случае запрета игры. Он также предположил, что подобные заявления могут быть частью пиар-кампании перед выходом новой части игры, направленной на увеличение продаж.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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