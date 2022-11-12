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Технологии

В Москве создали уникальную цифровую экосистему взаимодействия жителей и города

В Москве создали уникальную цифровую экосистему взаимодействия жителей и города

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В Москве создали уникальную цифровую экосистему взаимодействия жителей и города. О ее работе рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Сегодня получить и передать информацию можно любым удобным способом: лично, по телефону или онлайн. Ежеминутно на вопросы горожан по самым разным темам готовы ответить специалисты контакт-центра, виртуальные ассистенты и голосовые помощники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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