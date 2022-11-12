Первый за 25 лет обломок шаттла "Челленджер" обнаружили у берегов Флориды. Это сделала съемочная группа телеканала The History Channel, которая снимала документальный фильм о Второй мировой войне и разыскивала части боевого самолета.

Увидев кусок обшивки с квадратной плиткой, которой покрывают шаттлы, участники подводных съемок обратились в НАСА. Там подтвердили, что это действительно часть корабля, взорвавшегося в 1986-м году. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.