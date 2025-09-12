Форма поиска по сайту

Новости

12 сентября, 09:00

В Москве создали инновационный гусеничный вездеход нового поколения

В Москве разработали инновационный гусеничный вездеход нового поколения. Машина проходит предсерийные испытания и способна преодолевать пустыни, леса, тайгу и водные преграды. В ее конструкции применены композитные материалы, обеспечивающие положительную плавучесть.

Параллельно в столице растут объемы производства автомобилей, мотоциклов и комплектующих. За первое полугодие 2025 года выпуск автотранспортных средств увеличился более чем в полтора раза. Массовый выпуск нового вездехода планируется в 2026–2027 годах.

