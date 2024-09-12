Ряд сервисов прекратил работату с россиянами 12 сентября из-за санкций США

12 сентября начались блокировки многих западных сервисов, которые используют российские пользователи. Программы для дизайна, создания сайтов, совместной работы с документами, визуализации данных.

Например, сервис для создания заметок и баз данных Notion прекратил действие платных подписок. Многие пользователи до последнего надеялись, что санкции коснутся только юридических лиц, но компании начали удалять учетные записи.

Однако председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал, что переживать не стоит, поскольку в России есть аналоги, которые смогут заменить заблокированные приложения.

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