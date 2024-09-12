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12 сентября, 12:45

Технологии

Часть сервисов уходит из России из-за санкций США

Часть сервисов уходит из России из-за санкций США

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Десятки зарубежных сервисов должны перестать работать в России 12 сентября. Это связано с новыми санкциями США. Например, сервис для создания заметок и баз данных Notion прекращает действие платных подписок. Также отключат Wix, сервис для дизайнеров Recraft и многое другое.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал, что не видит в этих блокировках ничего страшного, поскольку есть отечественные аналоги, которые смогут выполнить большинство задач.

Подробнее – в эфире телеканала.

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