В России предложили запретить звонки в иностранных мессенджерах

Российские операторы связи предложили запретить звонки через иностранные мессенджеры. Это обосновано необходимостью дополнительных доходов для поддержки и модернизации инфраструктуры, подорожавшей из-за санкций, а также кибербезопасностью, поскольку большинство мошеннических звонков совершается через соцсети.

Эксперты считают, что полный запрет будет слишком радикальным и призывают искать более взвешенные решения. По их словам, провайдерам действительно требуется финансовая поддержка, однако потребители не должны оставаться в проигрыше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.