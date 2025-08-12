Форма поиска по сайту

12 августа, 06:30

Технологии

В России предложили запретить звонки в иностранных мессенджерах

Российские операторы связи предложили запретить звонки через иностранные мессенджеры. Это обосновано необходимостью дополнительных доходов для поддержки и модернизации инфраструктуры, подорожавшей из-за санкций, а также кибербезопасностью, поскольку большинство мошеннических звонков совершается через соцсети.

Эксперты считают, что полный запрет будет слишком радикальным и призывают искать более взвешенные решения. По их словам, провайдерам действительно требуется финансовая поддержка, однако потребители не должны оставаться в проигрыше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологиивидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

