В России полностью обновят портал "Госуслуги"

В России готовят полное обновление портала "Госуслуги". Планируется объединить разрозненные сервисы и адаптировать их под конкретные жизненные ситуации, чтобы пользователи могли получать услуги по принципу "одного окна". Это позволит не искать нужный сервис отдельно, а получать комплексную помощь в одном месте.

В некоторых случаях гражданам не придется предоставлять документы – ведомства смогут получать их напрямую из государственных реестров. До конца 2030 года в электронный формат переведут 99% массовых социально значимых услуг, сейчас этот показатель достигает 90%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.