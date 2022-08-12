Минцифры России запустило сервис "Европротокол онлайн". Оформить ДТП без вызова дорожных полицейских, чтобы не заполнять бумажные бланки, можно в мобильном приложении "Госуслуги Авто".

Все данные о дорожном происшествии из мобильного отправятся в страховую компанию. А время регистрации аварии должно сократиться примерно вдвое. Но некоторые ограничения у новой процедуры все же есть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.