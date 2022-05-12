Столичные магазины переходят на платежи по QR-коду. Чтобы сделать покупку, человек должен отсканировать код на кассе, а затем оплатить ее через мобильное приложение банка.

О том, где сейчас можно купить продукты по QR-коду, – в эфире телеканала Москва 24.

