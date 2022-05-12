Крупные торговые сети активно внедряют оплату покупок по QR-коду

Столичные торговые сети постепенно внедряют новый способ оплаты по QR-коду.

Чтобы сделать покупку, человек должен отсканировать код на кассе, а затем оплатить ее через мобильное приложение банка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.