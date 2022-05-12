Столичные торговые сети начали внедрять новый способ оплаты

Столичные торговые сети постепенно внедряют новый способ оплаты по QR-коду. Чтобы сделать покупку, человек сканирует код на кассе, а затем оплачивает ее через мобильное приложение банка.

Значит ли это, что пластиковые карты в магазинах больше не нужны? Где сейчас можно купить продукты по QR-коду? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.