Владельцев iPhone оставили без приложения "Сбербанк Онлайн". Теперь больше нельзя ни обновиться, ни скачать его из App Store.

Сервис удалили из-за санкций, и пользователи теперь раздумывают, чем бы заменить одно из самых популярных приложений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.