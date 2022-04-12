Приложение Сбербанка исчезло из App Store

"Сбербанк Онлайн" больше нельзя скачать в App Store. Программу удалили с платформы, то есть теперь даже обновиться не получится.

Для многих "Сбербанк Онлайн" стало одно из самых используемых приложений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

