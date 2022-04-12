Первую партию карт "Тройка" с чипом РФ начнут тестировать в общественном транспорте

Москва получила первую партию карт "Тройка" с российским чипом. Об этом сообщили в Дептрансе. В данный момент в распоряжении находятся 1 000 карт.

В ближайшее время их начнут тестировать в общественном транспорте. Отечественную технологию начали разрабатывать три года назад. До этого столичное метро закупало чипы у голландской компании.

Когда и где можно будет купить новую "Тройку"? Изменится ли функционал карты? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

