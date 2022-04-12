Приложение "Сбербанк Онлайн" больше нельзя скачать в App Store из-за санкций

"Сбербанк онлайн" больше нельзя скачать в App Store. Приложение удалили с платформы из-за американских санкций. Не получится обновить уже установленное приложение.

Для многих граждан "Сбербанк Онлайн" является одним из самых используемых приложений. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.