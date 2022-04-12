На "Авито" начали продавать iPhone с установленным приложением "Сбербанк Онлайн"

На "Авито" появились объявления о продаже мобильных устройств с установленным приложением "Сбербанк Онлайн".

Ранее стало известно, что приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS из-за введенных санкций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.