Приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания в App Store

Приложение "Сбербанк Онлайн" удалили из App Store из-за санкций. Теперь ни скачать, ни обновить его нельзя.

Однако клиентам говорят, что проблем с использованием мобильной версии не возникнет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.