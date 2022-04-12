Мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступным в App Store из-за санкций

Приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS из-за введенных санкций. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

При этом все установленные ранее приложения функционируют штатно, никаких ограничений по их использованию нет.

В кредитной организации рекомендовали клиентам не удалять уже установленное приложение банка. Помимо этого, для проведения всех нужных операций клиенты могут использовать web-версию "Сбербанка Онлайн", которая приспособлена для смартфонов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.