Москва получила первую партию транспортных карт "Тройка" с отечественным чипом

Москва получила первую партию транспортных карт "Тройка" с российским чипом. Однако пока купить их не получится. Эти карты сначала протестируют в общественном транспорте, а после этого они появятся в кассах.

Обновленные "Тройки" сохранят свои возможности. Кроме того, правительство столицы получит больше возможностей для создания новых транспортных сервисов и сопутствующих услуг.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.