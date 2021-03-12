Эксперт рассказал об опасности незащищенных камер видеонаблюдения

Россия занимает пятое место в мире по числу незащищенных камер видеонаблюдения, сообщают СМИ. По их данным, речь идет о почти 6,5 тысячи точек доступа.

Подключиться к ним может любой желающий, причем без пароля, либо применив используемый по умолчанию. Эти устройства используют открытые IP-адреса и размещены на электростанциях, промышленных предприятиях, заправках, а также в квартирах и частных домах.

Тему продолжил генеральный директор сервиса облачного видеонаблюдения и видеоаналитики для бизнеса Ivideon Андрей Юдников. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.