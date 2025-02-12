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12 февраля, 07:30

Технологии

Китайские разработчики предложили туристам экзоскелеты для подъема на гору Тайшань

Китайские разработчики предложили туристам экзоскелеты для подъема на гору Тайшань

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Для туристов, желающих подняться на священную гору Тайшань в Китае, придумали необычный сервис. Местные сдают в аренду экзоскелеты, позволяющие с комфортом забраться на вершину.

Устройства мало весят, долго держат заряд и работают на базе искусственного интеллекта. Во время подъема они анализируют движение ног, благодаря чему нагрузка на организм снижается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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