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12 февраля, 08:15

Технологии

Голосовым помощником в приложении "Моя Москва" стали пользовать на 12% чаще

Голосовым помощником в приложении "Моя Москва" стали пользовать на 12% чаще

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Порядка 10 тысяч запросов в месяц обрабатывает голосовой помощник в приложении "Моя Москва". По сравнению с 2022 годом, жители столицы стали пользоваться этой опцией на 12% чаще.

Виртуальный ассистент помогает подключаться к городским сервисам и быстро получать необходимые услуги. Например, можно узнать, что задали ребенку в школе и какие оценки он получил, а также передать показания счетчиков, просмотреть счета за коммуналку или записаться на прием к врачу.

Чтобы голосовой помощник понимал вопросы и находил ответы, используются технологии распознавания речи и обработки естественного языка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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