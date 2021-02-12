В Фонде развития цифровой экономики объяснили популярность соцсети Clubhouse

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко объяснил популярность социальной сети Clubhouse.

"Это такое новое прочтение радио, когда каждый может стать радиостанцией, каждый может найти своих поклонников, каждый может найти свою тему. И это вызвало небывалый всплеск популярности, потому что никто никогда не щупал, хотят ли наши люди говорить", – сказал он.

Clubhouse – закрытое сообщество, где общаются исключительно голосовыми сообщениями. В соцсеть можно попасть только по приглашению. С весны 2020 года, когда ее создали, она набрала более пяти миллионов подписчиков по всему миру.

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