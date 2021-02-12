В России запустили видеотрансляцию 5G с самого большого катка Москвы

На посетителей катка ВДНХ теперь можно посмотреть глазами искусственного интеллекта. Он оценивает среднюю скорость движения, количество падений и столкновений, соотношение катающихся детей и взрослых.

Можно также определять плотность потока, использование средств индивидуальной защиты и даже преобладающий цвет одежды катающихся. Все это один из возможных сценариев практического применения 5G-технологий и нейронных сетей.

Первая в России трансляция с аналитикой данных через пилотную сеть 5G МТС уже доступна на сайте катка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.