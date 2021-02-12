Из Яндекса утекли пароли почти 5 тысяч почтовых ящиков

В "Яндексе" заявили об утечке паролей почти 5 тысяч почтовых ящиков. С таким заявлением выступила пресс-служба компании.

Служба безопасности "Яндекса" уже разобралась, что к чему: доступ к почтовым ящикам предоставлял один из системных администраторов. Эта возможность уже заблокирована, а владельцам высланы уведомления о необходимости смены пароля.

К ситуации подключили полицию, а сам "Яндекс" пообещал пересмотреть алгоритмы работы своих сотрудников, у которых есть подобный уровень доступа. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.