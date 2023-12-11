"Спецпроект": Алексей Зайцев, Манвел Аветисян, Сергей Марков

Алексей Зайцев, старший преподаватель центра прикладного искусственного интеллекта "Сколтеха", Манвел Аветисян, директор по развитию прикладных проектов института искусственного интеллекта AIRI, и Сергей Марков, начальник управления экспериментальных систем машинного обучения SberDevices, провели панельную сессию.

Тема: "Новая реальность: искусственный интеллект и человек". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



