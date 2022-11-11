Новости часа: стало известно о количестве людей, участвовавших в кибератаках против РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На пике кибератак против РФ действовала "IT-армия" в 250 тысяч человек. О данных сообщил национальный провайдер "Ростелеком Солар".

Услуга онлайн-записи в добровольцы появилась на сайте мэра Москвы.

Курс биткоина упал до минимума за два года на новости о банкротстве криптовалютной биржи FTX. Об этом свидетельствуют данные торгов.