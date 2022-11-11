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Новости

11 ноября, 19:45

Общество

Новости часа: стало известно о количестве людей, участвовавших в кибератаках против РФ

Новости часа: стало известно о количестве людей, участвовавших в кибератаках против РФ

"Жизнь в большом городе": цифровые технологии

Число запросов на сервисе mos.ru превыcило 400 миллионов в год – Ефимов

Новости часа: в Госдуме предложили запретить в РФ ряд компьютерных игр

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Новости часа: в Киеве объявлена воздушная тревога

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На пике кибератак против РФ действовала "IT-армия" в 250 тысяч человек. О данных сообщил национальный провайдер "Ростелеком Солар".

Услуга онлайн-записи в добровольцы появилась на сайте мэра Москвы.

Курс биткоина упал до минимума за два года на новости о банкротстве криптовалютной биржи FTX. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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