11 ноября, 19:45Общество
Новости часа: стало известно о количестве людей, участвовавших в кибератаках против РФ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На пике кибератак против РФ действовала "IT-армия" в 250 тысяч человек. О данных сообщил национальный провайдер "Ростелеком Солар".
Услуга онлайн-записи в добровольцы появилась на сайте мэра Москвы.
Курс биткоина упал до минимума за два года на новости о банкротстве криптовалютной биржи FTX. Об этом свидетельствуют данные торгов.