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Новости

11 ноября, 17:45

Технологии

Число запросов на сервисе mos.ru превыcило 400 миллионов в год – Ефимов

Число запросов на сервисе mos.ru превыcило 400 миллионов в год – Ефимов

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Число запросов на сервисе mos.ru превысило 400 миллионов в год. Всего портал предоставляет более 380 услуг. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Среди других цифровых сервисов Ефимов отметил систему поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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