11 ноября, 17:45Технологии
Число запросов на сервисе mos.ru превыcило 400 миллионов в год – Ефимов
Число запросов на сервисе mos.ru превысило 400 миллионов в год. Всего портал предоставляет более 380 услуг. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Среди других цифровых сервисов Ефимов отметил систему поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.