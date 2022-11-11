Число запросов на сервисе mos.ru превыcило 400 миллионов в год – Ефимов

Число запросов на сервисе mos.ru превысило 400 миллионов в год. Всего портал предоставляет более 380 услуг. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Среди других цифровых сервисов Ефимов отметил систему поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.