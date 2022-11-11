11:45Технологии
В России появился новый способ оплаты санкционных сервисов
Новый способ оплаты санкционных сервисов стал доступен россиянам. Отечественные гипермаркеты электроники начали предлагать покупателям подарочные карты iTunes.
Инструкцию к подарочной карте печатают прямо на чеке. Человеку остается только активировать и оплатить интересующие сервисы.
Рассчитаться привычным способом невозможно из-за санкций: транзакцию по российской карте невозможно провести. Что делать владельцам аккаунтов на Netflix и в PlayStation Store?