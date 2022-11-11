В России появился новый способ оплаты санкционных сервисов

Новый способ оплаты санкционных сервисов стал доступен россиянам. Отечественные гипермаркеты электроники начали предлагать покупателям подарочные карты iTunes.

Инструкцию к подарочной карте печатают прямо на чеке. Человеку остается только активировать и оплатить интересующие сервисы.

Рассчитаться привычным способом невозможно из-за санкций: транзакцию по российской карте невозможно провести. Что делать владельцам аккаунтов на Netflix и в PlayStation Store?