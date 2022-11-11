Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:45

Технологии

В России появился новый способ оплаты санкционных сервисов

В России появился новый способ оплаты санкционных сервисов

Илон Маск не исключил банкротства Twitter – СМИ

Новости часа: Басманный суд арестовал владельца кафе "Полигон"

Новости часа: Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии

Сервис "Яндекс Go" восстановил работу после сбоя

Новости часа: в Киеве объявлена воздушная тревога

Масштабные сбои произошли в работе сервисов "Яндекс Go" и Uber

Сбои произошли в работе сервисов "Яндекс Go" и Uber

В России могут заблокировать все VPN протоколы – СМИ

В Москве стартовал проект по выявлению аневризмы аорты с помощью нейросетей

Новый способ оплаты санкционных сервисов стал доступен россиянам. Отечественные гипермаркеты электроники начали предлагать покупателям подарочные карты iTunes.

Инструкцию к подарочной карте печатают прямо на чеке. Человеку остается только активировать и оплатить интересующие сервисы.

Рассчитаться привычным способом невозможно из-за санкций: транзакцию по российской карте невозможно провести. Что делать владельцам аккаунтов на Netflix и в PlayStation Store?

Читайте также
технологиивидеоИван КнязевФедор Червяков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика