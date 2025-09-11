Центральной темой форума социальных инноваций в Москве стало здоровье нации

В "Зарядье" стартовал VI Форум социальных инноваций регионов. Центральная тема встречи – здоровье нации и роль технологий в поддержке каждой семьи. На выставке представлены примеры разработок, которые уже внедрены в столице.

Среди них – прибор для тренировки памяти, внимания и концентрации, а также для релаксации. Сейчас такие устройства используют в 140 центрах московского долголетия, и они получили положительные отзывы.

По словам Валентины Матвиенко, Москва является мировым лидером по уровню развития социальной сферы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.