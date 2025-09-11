Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 17:15

Технологии

Центральной темой форума социальных инноваций в Москве стало здоровье нации

Центральной темой форума социальных инноваций в Москве стало здоровье нации

Сергей Собянин посетил выставку технологических достижений в "Зарядье"

"Техно": обнаружен первый вирус для искусственного интеллекта

Собянин посетил VI Форум социальных инноваций регионов

Новости регионов: роботов-тракторов с ИИ начнут применять в Приамурье

Сергей Собянин рассказал, какие инновации проходят испытания в Москве

Столичные школьники смогут добавлять до 5 идентификаторов в сервисе "Москвенок"

"Техно": компания Apple представит новые модели iPhone 9 сентября

Около 85% объема российского рынка беспилотных систем сконцентрировано в столице

Российские студенты разработали приложение, которое помогает определить плоскостопие

В "Зарядье" стартовал VI Форум социальных инноваций регионов. Центральная тема встречи – здоровье нации и роль технологий в поддержке каждой семьи. На выставке представлены примеры разработок, которые уже внедрены в столице.

Среди них – прибор для тренировки памяти, внимания и концентрации, а также для релаксации. Сейчас такие устройства используют в 140 центрах московского долголетия, и они получили положительные отзывы.

По словам Валентины Матвиенко, Москва является мировым лидером по уровню развития социальной сферы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологииобществогородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика