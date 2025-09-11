Новости регионов: роботов-тракторов с ИИ начнут применять в Приамурье

В Приамурье начнут применять роботов-тракторов с искусственным интеллектом. На пилотном этапе парк составит до 80 машин, которые смогут автономно обрабатывать до 15 тысяч гектаров посевов. По данным разработчиков, использование такой техники повышает производительность на 30%.

В Якутии завершилась экспедиция по мониторингу белого медведя в заповеднике "Медвежьи острова". Ученые установили спутниковый ошейник на белую медведицу, что позволило отслеживать ее передвижения и маршруты миграции. На кордонах заповедника специалисты круглогодично изучают популяцию белых медведей.

