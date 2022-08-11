Группа хакеров Killnet заявила, что они взломали сайт сейма Латвии. Такое сообщение появилось в официальном телеграм-канале организации.

Ранее парламент Латвии объявил Россию государством, поддерживающим терроризм. Об этом сообщила пресс-служба сейма. А также призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии и изолировать РФ от международных и региональных организаций.

В ЕС началось обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.