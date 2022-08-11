Сервис оформления электронного европротокола появился в "Госуслугах Авто"

На "Госуслугах авто" появился сервис для оформления электронного европротокола. Об этом сообщили в Минцифры. Теперь оформить все необходимые документы можно онлайн, без вызова полиции и заполнения бумажных бланков.

В итоге среднее время оформления ДТП, по подсчетам экспертов, должно сократиться почти в два раза. Ездить в офис страховой потом не потребуется, документы поступят электронно. Также исключается риск ошибок, основные данные система автоматически подгрузит из профиля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.