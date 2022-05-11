Видеохостинг Rutube возобновил работу после кибератаки

Видеохостинг Rutube возобновил работу после мощной кибератаки. Платформа не работала более двух суток. Теперь для пользователей снова доступны все опции на сайте. Кроме того, функционируют приложения сервиса для iOS и Android.

Специалисты пытаются восстановить хронологию кибератаки. Это нужно, чтобы вычислить злоумышленников и перекрыть им возможные пути для повторного нападения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.