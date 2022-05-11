В Госдуме рассказали, когда заработает Rutube

Видеохостинг Rutube может заработать 11 мая. Его восстановление после кибератак почти закончено. Об этом сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

По словам депутата, видеохостинг будет доступен в течение дня. Для его запуска привлекли специалисты одной из лучших российских компаний в области кибербезопасности.

9 мая Rutube подвергся хакерской атаки. По сообщению видеохостинга оно было самой мощной в истории. Уже больше двух дней сайт не открывается, а на главной странице висит объявление, что ведутся технические работы. Там также сказано, что ситуация под контролем и все данные пользователей сохранены.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.